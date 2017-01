Il chantun vul, la suprastanza na vul betg

Dapi 2007 exista in project che prevesa da transfurmar il territori da la plazza aviatica da San Vittore en ina zona d' industria. Quest project è er part dal programm da la regenza. La nova presidenta communala Nicoletta Noi-Togni e la maioritad dal cussegl communal na vulan dentant betg quai.

Betg mo ella, mabain ils blers dal vitg sajan encunter la midada da zona tar il territori dalla plazza aviatica, precisescha la presidenta communala, Nicoletta Noi-Togni. Ins haja gia ina surfatscha da 180'000 meters quadrat che vegnia utilisada sco zona d' industria. Ch' i dessia uss anc dar ina zona d' industria ch' è pli gronda che l' existenta na vesi ella betg en.

« La concentraziun da particlas finas è auta e surpassa regularmain la limita. Uschia survegnissan nus anc dapli traffic, camiuns e cunfinaris da l' Italia. Quai na vegn betg en dumonda. » Nicoletta Noi-Togni

presidenta communala San Vittore

Concretisar intenziuns

Per il chantun è uss il proxim pass, da chattar ora nua che la vischnanca vul vairamain ir cun il project, sco quai ch' il cusseglier guvernativ, Jon Domenic Parolini declera. Perquai haja igl uffeci per economia e turissem uss prendì si il contact cun la vischnanca da San Vittore. L' idea saja d' avair in inscunter cun ils exponents dalla vischnanca da San Vittore uschè spert sco pussibel.

« Sch' il cussegl communal da San Vittore ha tut autras intenziuns, ston el concretisar quellas ed empruvar da manifestar quellas. Cun quai era integrar lur intenziuns en il plan directiv regiunal dalla Mesolcina. » Jon Domenic Parolini

cusseglier guvernativ PBD

En il plan directiv saja numnadamain fixà, che l'areal duess esser ina zona da plazzas da lavur d' impurtanza chantunala.

RR actualitad 12:00