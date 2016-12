Il fieu en Val Calanca è sut controlla

Suenter l'incendi en il Mesauc è rut ora in fieu a Braggio, en la Val Calanca. Tenor la polizia chantunala brischa ina surfatscha da radund 200 sin 400 meters. Ils pumpiers sajan en acziun cun 40 persunas.

La situaziun saja sut controlla, tenor William Kloter da la polizia chantunala. Evacuaziuns n'haja betg dà fin ussa, uschia la polizia. Il fieu saja vegnì enfin 50 meters datiers dal vitg. Dus ulteriurs helicopters duain vegnir en funcziun suenter las 08:00 uras.

En la Val Calanca vala il mument in privel d'incendi da guaud stgalim 4 – privel grond. Il chantun ha edì in scumond general da far fieu en il liber. L'annunzia dal fieu è arrivada las 18:30 tar la polizia chantunala.

Autostrada libra – fieu betg sut controlla

L'incendi en il Mesauc, tranter Mesocco e Lostallo n'è anc betg sut controlla. Durant l'entir di han 6 helicopters stizzà il fieu ch'è sa derasà pli fitg. Il mument arda ina surfatscha da radund 72 hectaras. Las lavurs da stizzar èn interruttas durant la notg. L'autostrada e la via chantunala èn puspè avertas.

RR novitads 21:00