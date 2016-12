Pli gronda acziun da stizzar fieu da l'armada

Las lavurs da stizzar ils fieus da guaud en la Val Mesauc ed en Val Calanca è probabel stà la pli gronda acziun da l'aviatica militara svizra. Ils totalmain 7 helicopters da l'armada han bittà giu radund 800 tonnas aua.

En acziun eran 36 pilots, 26 mecanists ed in operatur, uschia communitgescha il departament federal da defensiun. Fin ussa han ils pilots fatg 80 uras da sgol. Er en acziun era in helicopter cun ina camera termica per chattar cuaditschs zuppads.

