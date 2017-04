Rapports d'agentura per il Grischun talian

Ils 18 d'avrigl cumenza l'Agentura telegrafica svizra (ats) cun il servetsch regiunal per il Grischun talian. L'agentura da novitads naziunala installescha quest servetsch per incumbensa dal chantun Grischun. El vegn mess a disposiziun gratuitamain a tut las medias da lingua taliana dal chantun.

Cun ses servetschs da basa en tudestg, franzos e talian vul la ats promover gia da vegl ennà il barat tranter las regiuns linguisticas. Ultra da quai rapporta ella en ils servetschs regiunals dentant er or da las regiuns per las regiuns respectivas. Fin ussa fascheva ella quai mo per tudestg e franzos. Ussa vegn lantschà l'emprim servetsch regiunal da lingua taliana en il Grischun.

El vegn pussibilità cun daners da promoziun da la lingua da la confederaziun e dal chantun Grischun e producì en la redacziun regiunala a Cuira.

Sper ils dus collegas da lingua tudestga surpiglia Fabiana Calsolaro la nov'incumbensa. Quella cumpiglia rapports davart politica, economia, societad e cultura.

