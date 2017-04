Roma renviescha process da murdraretsch dubel en la Val Puschlav

La dretgira da cassaziun ch'è l’ultima instanza giuridica en l'Italia, ha spustà la sentenzia davart l'omicidi capità il november 2010 a Zalende. La defaisa haja argumentà bain avunda motivs per spustar il cas.

Sco Radiotelevisione Svizzera Italiana ha rapportà, haja l’audienza avant la Dretgira da cassaziun a Roma durà be tschintg minutas. Il nov termin per tractar il cas dal murdraretsch dubel en la Val Puschlav è fixà per ils 18 da fanadur 2017.

Terza ed ultima instanza

Il Tribunal da Sondrio aveva sentenzià in um da la Moldavia per vita duranta, quai per avair mazzà in pèr en sia chasa a Zalende il november 2010. L’incumbensader dal murdraretsch, in um da la Vuclina, aveva la prim’instanza sentenzià a 21 onns praschun.

Suenter avair tratg vinavant il cas a la segunda instanza a Milaun, è quai chasti s'augmentà sin 23 onns. Roma è l’ultima instanza giuridica en il cas. Ils 18 da fanadur 2017 vegnan ins a savair sche las sentenzias dal tribunal da Sondrio e pli tard da Milaun, vegnan confermadas er da l’ultima instanza.

