San Bernardino: Franà camiun defect

La gievgia ha la polizia fermà in camiun a San Bernardino. Dal char annex vegniva or in liquid nunenconuschent. Plinavant è la chargia stada declerada fallada.

Ina patruglia da la polizia ha tegnì si in camiun sur Mesocco vegnind da l’Italia. Dal char annex vegnivi or in liquid nunenconuschent. La polizia ha controllà il camiun a San Bernardino. En il char annex ha ella chattà dasper divers rument er anc radund 2’500 liters dad ina substanza sumeglianta a carburant. Per impedir che dapli da questa substanza curra or, ha la polizia emplenì il char annex cun stgima.

Tenor il speditur sa tractavi da la chargia da rauba a toc. La rauba declerada a moda fallada era destinada per in transport ad in stabiliment per arder rument.

Cunter il manischunz da 26 onns è vegnì purtà plant en connex cun quest transport. Spezialists han pumpà giu il liquid e surdà quel al chemicher chantunal per far in’analisa. Quest’analisa è anc pendenta.

