Sgular per stizzar: Lavur da concentraziun e precauziun

Stizzar in fieu cun helicopters en ina regiun muntagnarda n'è dentant betg simpel. Ina lavur privlusa che pretenda bler dals pilots. Blera concentraziun e precauziun per betg metter en privel sa sez.

Sco Samuel Ochsner, pilot da l'armada svizra ha raquintà ad RTR saja quai gia in grond agid ch'il vent na suflia betg pli uschè fitg. Ulteriuras problematicas per sgular sajan obstachels sco per exempel cabels ch'ins stoppia tegnair en egl sco pilot. Plinavant sajan las relaziuns da glisch da gronda impurtanza. Las midadas da clar en stgir e stgir en clar engrevgeschian er la lavur.

Las muntognas fan anc pli grev la lavur

La taissaglia da las muntognas engrevgeschia anc pli fitg la lavur. Il problem cun ils helicopters è ch'els perdan adina dapli prestaziun pli aut ch'ins sgolia. Cun la paisa da l'aua èn perquai nagins manevers andetgs pli pussaivels.

Teams da dus e dus

En in helicopter sa chattan adina dus pilots. In sgola e l'auter surveglia la situaziun. Suenter mintgamai 20min vegn puspè midà e l'auter sgola. Suenter mintgamai in'ura e mesa sto il helicopter sa tschentar e tancar. Quai èn lura curtas minutas per ils pilots per sa revegnir, ir sin tualetta, mangiar u baiver insatge.

10 helicopters en funcziun

Dals 10 helicopters ch'èn en funcziun èn tschintg helicopters da l'armada svizra e tschintg da firmas privatas. Trais dals Super-Pumas sa chattan ensemen cun quatter helicopters privats en la Val Mesauc e dus Super-Pumas ed in helicopter privat en la Val Calanca. In dals helicopters tschertga cun agid d'ina camera da purtret da chalur «gnieu da burnì». Tar quests gnieus è il privel grond ch'i possia puspè cumenzar ad arder.

En la Val Mesauc èn anc rodund 60 pumpiers en funcziun. En Val Calanca èn quai anc radund 10 pumpiers e 20 commembers da la protecziun civila. Il fieu è anc adina sut controlla, ma betg anc stizzà dal tut.

RR actualitad 08:00