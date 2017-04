Sitgira en la Val Puschlav

Pervia ch'i ha plovì memia pauc èn ils abitants da la Valposchiavo dumandads da limitar il diever d'aua da baiver.

La vischnanca da Poschiavo ha publitgà gia avant in’emna in scumond da duvrar aua da baiver per bagnar curtins u er per sauar la prada.

Gist uss fissi dentant impurtant ch’il terren survegniss aua per pudair lavurar. Ins na possia però per il mument far nagut auter che spargnar aua. Quai ha ditg il president communal, Alessandro Della Vedova, sin dumonda da RTR.

Project da 7 milliuns francs

La populaziun da la val ha da decider en ina votaziun il matg 2017 davart in credit da 7 milliuns francs per in’installaziun da sauaziun.

Actualmain possia ins be sperar ch’il bletsch bramà vegnia bainbaud giu da tschiel, ha declerà il podestà. Ils proxims dis è annunziada plievgia - er per la Val Puschlav.

