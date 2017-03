Val Mesauc: Accident cun dus lev blessads

Sin la via chantunala tar Pian San Giacomo è in auto cupitgà e rudlà radund 20 meters la spunda giu. Succedì è l'accident sonda suentersuentermezdi.

In manischunz era en viadi cun ina passagiera da San Bernardino en direcziun Mesocco. Curt avant Pian San Giacomo è l'auto vegnì giud via. La via era curclada cun naiv e l'auto aveva si be pneus da stad. L'auto è cupitgà e rudlà radund 20 meters la spunda giu. Ils pumpiers da San Bernardino e dal Corpo Pompieri Alta Mesolcina han gidà tar il salvament.

Sco quai che la polizia ha communitgà, sajan il manischunz ed ina passagiera sa blessads levamain. Els èn vegnids transportads cun l'ambulanza enl'ospital da Bellinzona. L'auto saja donnegià cumplettamain.

Durant las lavurs da salvament è la via chatunala stada serrada.

