Valposchiavo betg previs sco regiun turistica

La regiun taliana n’è betg cuntenta cun l’emprim sboz dal chantun areguard il nov plan directiv grischun. En il document da passa 400 paginas na vegn la Val Puschlav betg valitada explizitamain sco zona da turissem. Ils Puschlavins han perquai reagì.

Tant la regiun turistica Valposchiavo sco er las duas vischnancas politicas Poschiavo e Brusio han prendì posiziun en chaussa. La dischillusiun saja gronda, ha ditg Orlando Lardi, il deputà da turissem e president da la regiun turistica.

Structuras pli simplas

Surtut suenter che la val ha investì ils davos mais bler en novas structuras per il turissem. Uschia han ins abolì la furma dal «Ente Turistico Valposchiavo» e separà cun las novas structuras pli schlancas er l’operativa da la part strategica. Gist pervi da quai saja da gronda impurtanza che la Valposchiavo vegniss er renconuschida dal chantun sco regiun turistica, ha suttastritgà Lardi.

Anc memia baud

Tar l’uffizi per il svilup da territori grischun, hajan ins prendì cogniziun da la charta da la Valposchiavo, uschia il manader Richard Atzmüller. I saja dentant ina da numerusas posiziuns en chaussa. Tut quellas haja l’uffizi l’emprim dad elavurar avant ch’ins possia insumma dir insatge. Actualmain è il plan en la fasa da consultaziun. Per ils Puschlavins signifitga quai sco per blers auters er: spetgar.

