Visiuns per la Rumantschia 2020

La Pro Svizra Rumantscha ha publitgà 3 impuls che duain animar mintga RumantschA da far patratgs co sviluppar la lingua. La Confederaziun che duai surpigliar ina rolla pli activa, il pievel rumantsch che duai survegnir ina vusch decisiva ed in «tablet rumantsch» che furnescha novitads e lectura.

Las opiniuns tge futur ch'il rumantsch e la Rumantschia duain avair èn differentas. Ma per la Pro Svizra Rumantscha (PSR) è l'impurtant da discutar cun in spiert avert novas ideas ed esser pront da sa fatschentar cun las propostas dad auters. La PSR pren dus terms impurtants per lingua e cultura rumantscha per lantschar la discussiun. En in onn èsi 80 onns ch'il rumantsch è vegni acceptà sco lingua naziunala. En dus onns vegn la Lia Rumantscha 100 onns. Na star airi e commemorar il passà mabain sviluppar vinavant la lingua.

Trais ideas per lantschar la debatta

Cun plirs impuls avra la Pro Svizra Rumantscha la discussiun. Separar las rollas da proteger e represchentar il rumantsch sut il chavazzin «represchentaziun». Qua duai la Confederaziun surpigliar ina rolla pli activa e la Lia rumantscha vegnir davent da sia rolla dubla e daventar pli fitg lobbista.

Sut il chavazzin «deliberaziun» duai mintga RumantschA avair la pussaivladad da s'entupar e debattar e survegnir ina vusch. L'idea è da stgaffir tschentadas interrumpantschas. Sumegliant ad ina pitschna «expo».

E sut il titel «infurmaziun» duai vegnir fatg patratgs co che la Rumantschia po utilisar meds pli moderns sco la digitlaisaziun per la communicaziun tranter il pievel rumantsch.

25 onns Pro Svizra Rumantscha

A chaschun da sia radunanza da giubileum vul la PSR preschentar ils detagls da sia visiun «Rumantschia 2020». Ed era ina giada sentir il puls da divers exponents. La Pro Svizra Rumantscha è a sias uras vegnida fundada cun l'intent da procurar per ina gasetta dal di rumantscha. Dapi che La Quotidiana exista s'engascha ella per auters projects ed ideas per mantegnair il rumantsch.

RR novitads 06:00