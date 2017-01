1,7 milliuns clients pertutgads d'incap tar la Postfinance

Radund 1,7 milliuns clients da la Postfinance èn pertutgads da disturbis totals tar las fatschentas da banca electronicas. In pledader da l’interpresa ha confermà a l’agentura da novitads sda ch’ils clients n’hajan dapi ier saira nagin access a lur contos sur l’internet.

Pervi dal disturbi na pon ils clients betg far pajaments via e-banking. Las datas dals clients na sajan dentant betg periclitadas dal disturbi conferma il pledader da la Postfinance. Sur dal motiv per il disturbi total ni quant ditg che quel dura n’è il mument anc betg cler.

Tge che saja il motiv per quest incap e quant ditg ch'i giaja enfin che quest incap saja rugalà, n'ha la Postfinance anc betg pudì dir. La Postfinance ha er communitgà ch'i na sa tractia betg d'in problem da segirezza. Cun quai è er sclaus ch'i avess pudì esser in'attatga da hackers. L'ultim problem uschè gravant ha la Postfinance gì il settember 2016. Là ha il defect tecnic pudì vegnir schlià suenter paucas uras.

Tge duain ussa clients far sch'els han fatschentas da banca urgentas da rugalar? Tenor Postfinance funcziuneschia il sistem al spurtegl da la Posta senza problems. Uschia ch'ils clients sappian rugalar lur fatschentas sin Posta.

