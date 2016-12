18 milliuns pachets avant Nadal

Il temp avant Nadal ha cunzunt ina fatschenta da far bler – La Posta. Quest onn ha l’interpresa elavurà radund 18 milliuns pachets da l’entschatta fin ils 24 da december. Quai è pli u main tuttina bler sco l’onn passà, scriva La Posta.

Sursiglir cuntegn supplementar 2 x Nadal Il culm da pachets vegn a crescher vinavant: Per la 20avla giada sustegna La Posta l’acziun «2 x Nadal». Fin ils 7 da schaner 2017 pon vegnids inoltrads pachets da regal per persunas basegnusas. Ils regals vegnan repartids da la Crusch Cotschna. La SRG SSR, la Posta Svizra e la Crusch Cotschna Svizra èn purtadras da l’acziun.

In record da pachets hai dà ils 20 da december, nua ch'ils trais centers da sortir a Daillens (VD), Frauenfeld (TG) e Härkingen (SO) han elavurà prest 1,3 milliuns pachets – tants sco anc mai durant in sulet di.

Repartì duas milliardas brevs il 2016

Per dumagnar la massa da pachets ha l’interpresa sortì pachets durant dis supplementars. Er ils postins hajan prestà in servetsch spezial: Ils 24 da december han els repartì ils pachets.

Per grond traffic han er procurà las brevs. Durant ils pli activs dis èn vegnidas repartidas fin 20 milliuns brevs. Durant l’entir onn ha La Posta elavurà radund duas milliardas brevs adressadas.

RR novitads 12:00