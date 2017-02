200 policists novs en Svizra

Actualmain èn bun 18'000 policists en servetsch en noss pajais, prest 900 dapli ch'il 2013. Quai demussan las datas da la conferenza dal cumandants da polizia.

Il pli grond augment ha il chantun Berna gì: Quai cun 43 sin total 1984 plazzas a temp cumplain. In augment marcant hai era dà en il chantun Argovia (34), Turitg (20), Genevra, Son Gagl e Vad (mintgamai 18).

Cuntrari a la tendenza naziunala han intgins chantuns reducì l'onn passà il persunal: Sco per exempel Neuschatel (15), Grischun, Basilea-Champagna (mintgamai 8). Vis sur l’entira Svizra hai dentant dà in plus da 140 policists (+ 0,8%).

Per che la polizia possia ademplir sias incumbensas e reducir las grevezzas sin ina dimensiun supportabla, manchian dentant anc adina insaquants millis policists. Da quest avis è l'uniun dals emploiads da polizia svizra.

