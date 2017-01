25 onns Gotthard – inqual istorgia da raquintar

Suenter tut quests onns ha Gotthard bleras istorgias ch'èn restadas en memoria. Ina u l'autra han els raquintà durant l'intervista a Sergio Guetg.

La band da Gotthard ha passentà gia 25 onns ensemen. Da quests onns datti bleras chaussas che vegnan a restar en memoria. In dals absoluts highlights da Gotthard è stà cura ch'els han pudì sunar sco preband da Bon Jovi en l'Olympiastadion a Minca. Il stadion saja stà per els sco in palantschieu sontg.

Er il concert sco preband dad AC/DC a Turin saja stà grondius. Surtut la massa da persunas che saja stada là e la dimensiun dal stadion hajan fatg impressiun. Qua hajan els propi smirveglià.

Concert en il Kreml

Piglià tema haja la band cura ch'i hajan sunà en Russia en il Kreml. La halla po vegnir emplenida cun 5'000 persunas. I saja dentant ditg betg stà cler schebain els vegnian propi ensemen cun tanta glieud. Cura ch'els hajan guardà en il stadion saja il cor ruschnà en las chautschas. Els hajan temì che nagin n'enconuschia els e ch'els stoppian la finala chantar davant ina halla mez vida. Ma lura hajan els emplenì la halla cun 4'500 persunas. D'avair tants fans en Russia n'avessan els mai pensà.

Sunar ensemen cun in dals idols

In dals pli bels muments saja stà cura ch'els hajan pudì passar si ensemen cun Jon Lord da Deep Purple. Deep Purple è stà in dals gronds idols. El haja influenzà fitg Gotthard. Ensemen cun Jon Lord han els pudì chantar la chanzun «Hush» l'onn 2008. Là anc cun Steve Lee sco chantadur.

iRR actualitad 07:00