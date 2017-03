4 ulterius onns senza tecnica genetica

La tecnica genetica duai vegnir scumandada per 4 ulteriurs onns en svizra. Uschia ha decidì il cussegl dals stans quest avantmezdi. La lescha scumonda a l’agricultura da duvrar plantas, semenza ni animals ch'èn vegnidas manipuladas en la genetica.

Suenter il Cussegl naziunal ha uss era il Cussegl dals chantuns decidì da prolungar in scumond da duvrar plantas, sems u animals manipulads cun agid da la tecnica genetica. Quest scumond vegn prolungà per quatter onns.

Gia duas giadas ha il parlament prolungà quest moratori. La Svizra è in dals unics pajais che ha in tal scumond. Per la perscrutaziun datti dentant excepziuns. Pervi da differenzas cun il cussegl naziunal pervi da la liberalisaziun per la perscrutaziun sto questa fatschenta anc ina giada turnar en la chombra gronda.

