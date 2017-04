57% damain dumondas d'asil en Svizra

En l’emprim quartal da quest onn ha quai dà en tut 4731 dumondas d’asil en Svizra, quai in minus da 57% en cumparegliaziun cun l’onn passà, quai communitgescha il secretariat statal per migraziun.

Malgrà che las cifras per l’emprim quartal sajan sa reducidas restia la situaziun en pliras regiuns da conflict tendida uschia che quai saja da quintar che dapli fugitivs emprovian da vegnir sur la Mar mediterrana. En cumparegliaziun cun il favrer sajan gia las dumondas d’asil creschidas il mars per 8,6%, scriva il secretariat statal per migraziun. Il mars hai dà 1636 dumondas d'asil.

Anc adina arrivan las pli bleras dumondas d'asil da persunas da l'Eritrea (308), da la Siria (145), da la Guinea (114), e da l'Afganistan (100).

Il mars ha il secretariat per la migraziun liquidà 2'588 dumondas d'asil en l'emprima instanza.

RR novitads 12:00