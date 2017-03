6'800 recruts e recrutas entran en servetsch

6'800 recruts e recrutas èn entrads gliendesdi en servetsch militar. Tranter ils recruts sa chattan 100 dunnas ed 880 dad els fan il militar en servetsch lung, quai vul dir en in toc.

Il dumber effectiv ed il dumber da quels e quellas che vegnan relaschads suenter l'emprima emna da la recruta po l'armada communitgar pir a partir dals 27 da quest mais.

43 persunas n'han betg pudì entrar en servetsch schebain ch'els han dumagnà la recrutaziun. Quai pervi da chaussas ch'èn capittadas suenter la recrutaziun. Uschia èn els crudads tras l'examinaziun da las ristgas, uschia il departement federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport.

Dapi la stad 2011 ston tut ils recrtuts e las recrtutas tras in'examinaziun da ristgas. L'armada vul uschia evitar che persunas che pudessan porscher in ristg per sa sez u per lur conturn pon far la scola da recruts.

Recruta survegn dis da joker

L'armada svizra ha decidì d'introducir dis da joker per recruts sco era per caders en la scola da recruta ed en il servetsch pratic. Tenor il minister da defensiun Guy Parmelin duai esser pussaivel davent dal 2018 da retrair dis libers senza motivaziun. Questa mesira duai dis-tgargiar l'administraziun da l'armada. Betg retrair pon ins ils dis da joker durant exercizis da resistenza - inspecziuns u dis da visita uffizials.

