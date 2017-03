700 milliuns pli pauc per medis

Il Cussegl federal intervegna en la dispita da tarifas Tarmed. Perquai ch'ils medis, ils ospitals e las cassas da malsauns n'èn betg vegnids da sa cunvegnir sin ina revisiun vul el ussa adattar sez la tariffa da medis. Quels duain survegnir mintg'onn radund 700 milliuns francs damain.

D'intervenziuns en il sistem desista il Cussegl federal. Las correcturas ch'el ha tramess en consultaziun sajan punctualas, ha ditg il minister da sanadad Alain Berset. Tranter auter duain vegnir sbassads ils pretschs per medis specialisads, che survegnan lur indemnisaziuns tenor la lunghezza da lur scolaziun. Quai è il motiv che blers specialists survegnan dapli che medis da chasa.

Sursiglir cuntegn supplementar Tge è Tarmed Il bler da quai che medis e praticas fan e bler da quai ch'ospitals fan, vegn quintà giu tras Tarmed. Tarmed è pia la tariffa per medis. Tarmed regla quant ch'in medi po pretender per studegiar actas, per pigliar sang, l'operaziun vid l'egl euv. Ins sa dir: Tarmed regla quant che medis fadigian e pazients e cassas ston pajar.

Er per tschertas operaziuns vegnan ils pretschs sbassads. Pervi dal svilup tecnic pon questas vegnir fatgas en pli curt temp che pli baud. Plinavant duain pliras reglas per tschentar quint da Tarmed vegnir adattadas. Per exempel las prestaziuns en contumazia dal pazient, pia cura ch'il pazient n'è betg là sez. Quest custs vegnan supponids d'esser il motiv per ils custs auts.

Pertgè dovri in nov Tarmed?

Il Tarmed actual è gia 13 onns vegl. Operaziuns duravan là pli lung ch'ozendi cun nova tecnica. Pia empè da 2 uras be 20 minutas. Quai munta ch'i è betg da giustifitgar ch'in medi survegn anc adina tuttina bler daners persuenter.

Plinavant è il Tarmed construì uschia che la lavur cun maschinas renda dapli che la lavur cun persunas. L'oberaziun porta pia dapli daners che la cussegliaziun cun il pazient. Quai vulan ins midar cun il nov Tarmed. Tranter auter er per che dapli medis sa decidan per ina carriera sco medi da chasa. Pertge gist quels cusseglian pli bler che da lavurar cun maschinas.

