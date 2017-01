9% dapli svieuta e gudogn per Lonza il 2016

Il producent da substanzas chemicas finas ha pudì augmentar l'onn passà sia svieuta per bunamain 9% sin 4,1 milliardas francs.

Il gudogn è medemamain creschì per 9% sin 301 milliuns. Uschia ha Lonza per la quarta giada en seria cuntanschì las finamiras tar tut las cifras impurtantas. Quai scriva il concern svizzer en ina communicaziun.

Prognosa positiva

Er per l'onn current quinta Lonza cun in augment da la svieuta. Cun la cumpra dal concern american Capsugel per 5,5 milliardas dollars stat il concern svizzer avant ina gronda surpigliada.

RR novitads 09:00