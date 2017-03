A Soloturn datti las 11

«Dumbra ils stgalims cun ir ensi» uschia cumenza, Susanne Im Hof, la guida pertutgant il misteri da la cifra 11 a Soloturn. E quella cumenza tar il monument caracteristic per Soloturn e sia cifra: la catedrala da St.Ursen. E voilà i èn precis 11 stgalims...

La dunna da 72 onns ch'è vairamain pensiunada fa dapli passa 30 onns guidas tras Soloturn. Dentant anc oz maina ella cun passiun ed in glischar en ils egls e plain svung tras las giassas da la cità che raquintan istorgias. 11 bigls, 11 turs, 11 chapellas, 11 mastergnanzas.

« Soloturn è per mai tut, quai è mes dachasa. A mai datti mo cun Soloturn e Soloturn mo cun mai. » Susanne Im Hof

guida da la cità da Soloturn

Pli baud era la cifra casualitad, ozendi han ins gidà suenter a la casualitad. Per exempel datti la biera 11 ni ina tura cun bartgas nua ch’i dat 11 plazzas. La cifra 11 dominescha. Quai er en la catedrala St. Ursen. Tut la geometria da la catedrala as lascha partir cun 11. Las pitgas, l’autezza, i dat 11 zains, 11 portas simplamain tut ed era per fabritgar la catedrala hai duvrà 11 onns. Susanne Im Hof è fascinada da Soloturn e sia istorgia e quai era sche ella è oriundamain da Turitg.

Soloturn

«A Soloturn na èsi mai 5 avant las 12»

L’ura da Soloturn ha mo 11 uras. Ella ha 11 rodas dentadas ed 11 scalins. Ils da Soloturn crajan che tar els na dettia betg 5 avant las 12. Quai saja privlus, fa prescha, perquai na dettia quai betg tar els. Sut l’ura sa vesa in pitschen mund. Dentant saja quel be pitschen e betg tant impurtant – per ils da Soloturn valia lur mund, cun 11 uras. E latiers scalina l'ura la chanzun da Soloturn.

En sasez è quai ina normala ura cun dudesch uras, simplamain las cifras èn postadas. Igl è in’ura che è vegnida deditgada a la citad da l'artist indigen Paul Gugelmann.

Sesida «extra muros» a Soloturn

Il Cussegl federal ha tegni oz sia sesida ordinaria «extra muros» a Soloturn e betg sco usità en Chasa federala a Berna.

