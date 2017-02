A Winterthur curseschan ils blers trens puspè

La lingia da tren tranter Winterthur è stada serrada dapi il mardi en damaun var duas uras pervi d'in accident. Il manischunz d'in vehichel da viafier è mort tar ina collisiun.

En il vest da la staziun da Winterthur aveva quai dà ina collisiun tranter in tren da vitgira ed in vehichel da construcziun curt avant las 5 il mardi en damaun. Il manischunz dal vehichel da construcziun, in uschè numnà dumper, è mort. Quai scriva la polizia chantunala da Turitg.

Raschun betg clera

La polizia sclerescha co ch'i è vegnì tar l'accident. L'um disgrazià da 39 onns aveva l'incumbensa da stgargiar ordaifer la zona dals binaris material da betun. Daco ch'el è arrivà cun il vehichel sin ils binaris n'è il mument betg cler.

Traffic da viafier disturbà

Entant curseschan ils blers trens sperts sco era la gronda part dals trens regiunals tenor urari. Cun retards stoppian ils viagiaturs en la regiun da Winterthur dentant quintar, scriva la SBB.

