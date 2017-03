Abunar gasettas e trair giu quai da la taglia

Quai vuless «impressum», in'organisaziun professiunala da schurnalists.

Tgi che abunescha ina gasetta duai en l’avegnir pudair trair giu quests custs da las impostas. A sia radunanza da delegads a Brunnen ha «impressum» approvà ina resoluziun en quest senn.

Promover da leger gasetta.

Ina deducziun da taglia per persunas privatas promovess il leger la gasetta, scriva impressum. Quai fiss in impuls per s’infurmar e sustegnair redacziuns da fitg buna qualitad. Plinavant ha impressum appellà a Confederaziun, chantuns e citads da sustegnair las medias na betg indirectamain ma era directamain. Uschia vegniss promovì in schurnalissem independent e correct. Promover il schurnalissem duai esser nizzaivel per la libertad da medias e tras quai er per il dretg fundamental dal public per libertad d'infurmaziun.

