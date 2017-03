Activitad dal sulegl ha influenza sin il clima

Sche l'activitad dal sulegl variescha, ha quai ina ferma influenza sin il clima da la terra. Quai pudess mitigiar il stgaudament dal clima temporarmain per in mez grad, sco perscrutaders svizzers stiman.

La sbassada per in mez grad da la temperatura na pudess bain betg cumpensar la midada dal clima chaschunada entras gas da serra. I vegniss dentant gudagnà temp custaivel, sche l'activitad dal sulegl tschessass e l'augment da la temperatura sa retardass in zic .Dentant vegn era avertì da na betg pussar sin quest fatg: il temp saja be emprestà. Suenter il proxim minium d'activitad vegni era insacura puspè in maximum. Sco il sulegl vegn a sa depurtar ils proxims onns saja dentant be speculaziun.

Resultats finals

Ils resultats finals da la perscrutaziun discutan ils scienziads da l'observatori fisical-meteorologic da Tavau, da l'ETH da Turitg e da l'Uni Berna la fin da mars a Tavau. I restia dentant anc blera lavur per eruir il connex da l'activitad dal sulegl e tge influenza ch'el haja sin il clima da la terra.

