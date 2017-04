Acts dal servetsch d'infurmaziun restan pli ditg secretas

Actas dal servetsch d'infurmaziun en l'archiv da la Confederaziun duain restar secretas pli ditg che fin ussa, nmnadamain 80 onns e betg pli be 50 onns. Tenor retschertgas da radio SRF vul quai il Cussegl federal.

Datas ed actas dal servetsch d'infurmaziun svizzer ch'èn en l'archiv federal èn suttamessas ad in termin protegì da 50 onns. Uschia statti en la nova lescha davart il servetsch secret ch'il pievel svizzer ha approvà il settember 2016 cun 65,5% gea. Strusch remartgà da la publicitad vul il Cussegl federal ussa auzar questa durada sin 80 onns:

« Die 50-jährige Schutzfrist für Archivgut, das vom NDB [ ... ] stammt, und sich beim Inkrafttreten dieser Verordnung bereits im Bundesarchiv befindet, wird um 30 Jahre verlängert. » Artitgel 57a

Ordinaziun davart il servetsch d'infurmaziun

Il sboz da l'ordinaziun per la lescha prevesa da prolungar la durada per 30 onns. La consultaziun per il sboz d'ordinaziun è ida a fin ils 16 d'avrigl 2017.

Il servetsch d'infurmaziun argumentescha che servetschs d'infurmaziun da l'exteruir possian sa dustar cunter la publicaziun d'actas senza limita da temp.

Cun questa regulaziun nova restan era secretas pli ditg actas davart las relaziuns tranter il servetsch d'infurmaziun svizzer e l'Africa dal sid durant il temp dal reschim d'apartheid.

