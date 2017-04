Adina dapli spargias indigenas

Malgrà che la producziun da spargias è creschida en Svizra deriva anc adina mo mintga 16avla spargia da qua. Ils purs svizzers augmentan onn per onn lur producziun, scriva il servetsch d'infurmaziuns purilas.

L'onn passà han ils purs nizzegià 6 pertschient dapli terren per metter spargias - en tut bun 223 hectaras. Avant 10 onns duvravan ils purs gnanc la mesadad dal terren ch'i dovran ussa per la producziun da spargias. Malgrà quai èsi vegnì producì l'onn passà «mo» 670 tonnas spargias en Svizra.

Svizras e Svizzers mangian mintg'onn var 11'000 tonnas spargias - quai èn 1,4 kilos per abitant.