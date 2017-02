Affars dubius cun migrants – quatter arrestaziuns en il Tessin

La polizia dal chantun Tessin ha arrestà in mardi quatter persunas en connex cun commerzi cun umans e corrupziun. Quai han communitgà il ministeri public e la polizia chantunala dal Tessin.

Tut las quatter persunas èn burgais svizzers ed abitan en il Bellinzonese, scriva las autoritads en lur communicaziun. Tar duas sa tracta dad in collavuratur ed ina ex-collavuratura da l’uffizi da migraziun dal chantun Tessin.

Els duajan cun dus ulteriurs cumplizis avair procurà per persunas dal exteriur permissiuns da dimora. Als dus collavuraturs vegn rinfatschà enguladitsch, corrupziun e d’avair cuntrafatg a la lescha dad esters, scriva la polizia chantunala dal Tessin.

Lur agir illegal haja pussibilità als arrestads da gudagnar divers milli francs. In dals arrestads haja procurà per diversas persunas permiss da dimora B, malgrà ch’ellas n’avevan dretg sin tals. Per pudair far quai haja el sa laschà sin la «collavuraziun» dal collavuratur e l’ex-collavuratura da l’uffizi da migraziun.

