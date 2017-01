Agid Svizzer per la Muntogna sustegn projects d'agroturissem

L'Agid Svizzer per la Muntogna sustegn cun sia nova campagna da rimnada projects d'agroturissem en las regiuns muntagnardas. Cunzunt manaschis pli pitschens ordvart ils centers turistics sajan confruntads cun grondas sfidas.

Gist en valladas ruassaivlas e giud via vesa l'Agid Svizzer per la Muntogna potenzial per in turissem autentic ed datiers da la natira. I datti bleras ideas per projects persistents, mo savens manchian ils daners per la realisaziun. Qua vul l'organisaziun porscher maun.

Frenar depopulaziun

Sco quai ch'ils responsabels han detg oz a Turitg garanteschi lur sustegn il fundament da viver dals avdants ellas regiuns muntagnardas e frainia la depopulaziun. L'onn passà han 40 projects pudì profitar d'in sustegn da total trais milliuns francs.

Sco exempel per lur engaschament han els numnà il project da la famiglia Baschung a Nufenen (GR). Lezza maina gia in pitschen Bed and Breakfast ed ina stizunetta cun products da l’agen bain puril. Grazia a l'agid finanzial da l'organisaziun han els ussa pudì bajegiar ora pliras stanzas da lur chasa per pudair dar dimora a famiglias.

