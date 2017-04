Agid tecnic per la Tunesia

La Svizra sustegna la Tunesia cun apparats per prender las improntas dal det. La banca da datas duai accelerar la repatriaziun da requirents d’asil betg acceptads. Quai ha confermà il secretariat da stadi per migraziun sin dumonda da radio SRF.

Requirents d’asil da la Tunesia han strusch ina schanza da vegnir acceptads en Svizra. Ina banca da datas cun improntas dal det duai accelerar la repatriaziun da requirents d’asil betg acceptads. Per quai intent haja la Svizra offert a la Tunesia 40 apparats per prender las improntas dal det d’ina valur da radund 240 milli francs. Quai ha confermà il secretariat da stadi per migraziun sin dumonda da radio SRF.

L’Agid svizzer als fugitivs è s-cheptic envers questas mesiras. I sa tractia da datas fitg persunalas. Sche la Tunesia resguardia ils dretgs umans e la protecziun da datas saja intschert. Quai ha ditg tenor SRF il pledader da l’Agid svizzer als fugitivs, Stefan Frey.

RR novitads 11:00