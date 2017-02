Alarm: UKW è in model da liquidaziun

En cas d'ina catastrofa vegniss la populaziun infurmada sur radio u sur ina rait d'urgenza sin undas da UKW. Cunquai che las undas da UKW vegnan baud u tard remplazzadas sto la Confederaziun adattar l'infrastructura d'infurmaziun d'urgenza. Il mument vegn examinà la tecnologia adattada.

Il sistem d'alarm actual è reglà cleramain en in cas da catastrofa: Sche la sirena resuna duess ins tschentar en il radio per savair tadlar las infurmaziuns. Sche l'infrastructura croda ora, per exempel pervi d'in terratrembel, existan indrizs da transmissiun d'urgenza. Quels funcziuneschan sur la rait da UKW. Ils dis da UKW èn dentant dumbrads e perquai dovri insatge auter. Quai conferma era Kurt Münger da l'Uffizi federal per la protecziun da la populaziun.

Tecnologia anc betg definida

La Confederaziun n'haja fin ussa anc nagin concept concret. Il mument vegni examinà las diversas tecnologias, uschia Münger. Davent il 2020 mida la SRG pass per pass per distribuir il radio da UKW sin DAB+ e fin l'onn 2024 duai la midada esser terminada. Sche la Confederaziun mida perquai er ses sistem d'infurmaziun d'urgenza sin DAB+ na saja anc betg decidì. La nova tecnologia duai en scadin cas er prender resguard sin il cumportament da la populaziun, en spezial sco (sur tge chanals) ella dovra las medias.

La midada saja er da decider sin nivel politic, la finala giaja per la finanziaziun, di Münger. Sche la tecnologia saja lura decidida na dura la midada betg uschè ditg – tenor Münger forsa in fin dus onns. I na dettia en scadin cas nagina largia d'infurmaziun avant u durant ch'i vegnia midà da UKW sin in'autra tecnologia.

RR actualitad 08:00