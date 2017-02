Amnesty crititgescha politica d'asil svizra

Oz, 7:00

SDA / Hugo Schär

Amnesty International crititgescha co las autoritads svizras tractan requirents d'asil al cunfin cun l'Italia. L'organisaziun per ils dretgs umans renfatscha a las guardias da cunfin ch'ellas hajan impedì numerus fugitivs da dumandar per asil. Quai scriva Amnesty International en ses rapport annual.