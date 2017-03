APUC/KESB duai integrar meglier ils parents

Il Cussegl federal na vesa nagins problems fundamentals tar las APUC/KESB. El vul dentant che lezzas integreschan meglier ils confamigliars e megliereschan lur communicaziun.

Sursiglir cuntegn supplementar Incumbensa da la APUC La APUC ha l'incumbensa da proteger cun mesiras adequatas persunas cun in basegn da protecziun e d'assistenza sco er d'organisar agid per questas persunas en il sectur persunal e finanzial/administrativ u en la correspundenza giuridica, sche la famiglia u purschidas da sustegn voluntaras na pon betg prestar quest agid en moda suffizienta. (APUC GR)

Tar las APUC/KESB, las autoritads per la protecziun da l’uffant e da creschids, na dettia nagins problems fundamentals. Quai è la conclusiun dal Cussegl federal en in rapport. El vul però sclerir co che las APUC/KESB pudessan integrar meglier autras persunas che stattan datiers. Per exempel tats e tattas. Sclerir vul il Cussegl federal era sch’i dovria reglas pli precisas per ir enturn cun annunzias che inditgeschan in privel per uffants.

Cunzunt da la dretga vegnan las APUC/KESB adina puspè crititgadas per reagir memia svelt e ferm sin uschè numnadas annunzias da periclitaziun e da prender mesiras exageradas.

