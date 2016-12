Arrestà quart suspectà dal enguladitsch a Rorschach

Actualisà Venderdi, 23.12.2016, 16:09

La gievgia era in um entrà en ina butia a Rorschach, aveva smanatschà cun in cuntè ed engulà plirs millis francs. Sco i para aveva l'um cumplizis. Dus umens spetgavan davant la butia ed in terz aveva probabel charrà l'auto dals laders.

La gievgia era in um entrà en ina butia a Rorschach, aveva smanatschà cun in cuntè ed engulà plirs millis francs. Sco i para aveva l'um cumplizis. Dus umens spetgavan davant la butia ed in terz aveva probabel charrà l'auto dals laders. L'assagl da rapinament è succedì gievgia avantmezdi, curt suenter las 11:00 en la 'Neugasse' a Rorschach. La polizia ha pudì identifitgar l'auto sin l'autostrada ed ha pudì tegnair airi el a Widnau. Trais persunas èn vegnidas arrestadas ed ina quarta ha pudì fugir a pe. Perditgas han observà ch'ina persuna ha prendì cun sai la persuna tschertgada. Questa persuna n'haja dentant savì nagut da las circumstanzas. Suenter in curt toc saja l'um tschertgà puspè sortì da l'auto. Tar ils trais umens che la polizia ha arrestà sa tracti dad in Austriac e dus Tudestgs da 22, 26 e 33 onns. Arrestà cumplizi a Son Gagl In di suenter l'assagl da rapinament ha la polizia pudì arrestar in um da 32 onns che deriva da la Republica Dominicana. El è vegnì traplà il venderdi suentermezdi enturn l'ina en ina abitaziun a Son Gagl. La polizia ha er pudì metter en salv ils daners engulads. RR novitads 18:00