Arrestà suspectà suenter mazzament a Basilea

Oz, 11:28

SDA / Hugo Schär

Suenter ina sajettada il mars cun dus morts ed in grevblessà en in cafè a Basilea han las autoritads uss arrestà ina persuna suspectada. Sco la procura publica da Basilea-citad communitgescha vegnia il mument investigà suenter in ulteriur um suspectà.