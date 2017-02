Asil: La Confederaziun surpassa dretgs fundamentals

La Confederaziun, chantuns e vischnancas restrenschan a moda exagerada ils dretgs fundamentals da requirents d'asil. Quai cun limitar lur libertad, tranter auter cun scumonds d'access ad ina zona.

Dad includer u excluder collectivamain ils requirents d'asil violeschia la libertad da sa mover, damai che quai na sa baseschia ni sin in fundament suffizient ni persequiteschian in interess public che vali la paina da persequitar. Quest facit fa in'expertisa giuridica da l'Universitad da Turitg, fatga sin incumbensa da la Cumissiun federala cunter il rassissem. Per tals scumonds manchian las basas legalas.

La cumissiun aveva empustà l'expertisa, damai ch'i dat en Svizra adina pli blers scumonds d'access ad ina zona per requirents d'asil. Tar questas zonas sa tracti per exempel da bogns publics, plazzas da gieus u er areals da scola. La Cumissiun federala cunter rassissem aveva vulì sclerir sche da questas restricziuns sajan confurmas cun dretgs fundamentals ed umans u cun la Constituziun federala e divers contracts da dretgs internaziunals che la Svizra fa part.

Portas da centers d'asil serran memia baud

Las giuristas han era piglià sut la marella ils temps da sortir en ils centers d'asil da la Confederaziun. Quest temp da sortida è tenor las giuristas giustifitgà cun avunda fundament legal. Questas reglas servian per pudair manar en urden uschia in center ed era per manar tras ils proceders d'asil a moda correcta.

Ellas crititgeschan dentant che las mesiras giajan sur quai ch'è propi necessari ora. En tscherts lieus n'èn quests temps betg confurms cun l'artitgel 10, paragraf 2 da la Constituziun federala. Quella di numnadamain:

« Mintga carstgaun ha il dretg sin la libertad individuala, en spezial sin integritad corporala e spiertala e sin la libertad da sa mover. » La Constituziun federala



En la Constituziun na vegn fatg nagina differenza tranter Svizzers ed esters, requirents d'asil u requirents d'asil refusads.

Er la moda e maniera co i vegn communitgà gioga ina rolla

Tenor l'expertisa pudess gia la moda e maniera co i vegn communitgà als requirents d'asil ch'i na pon betg entrar ina zona, violar lur dretg da sa mover libramain. L'expertisa sclerescha era tgi ch'è responsabel sch'ils dretgs fundamentals dals requirents d'asil vegnan violads: il stadi u ina firma privata che ha l'incumbensa da manar in center da la Confederaziun u dal chantun. Tenor l'expertisa è il stadi responsabel.

