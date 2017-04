ASM: 74x agid finanzial per Grischunas e Grischuns

L'Agid Svizzer per la Muntogna ASM ha sustegnì il 2016 la populaziun muntagnarda en Grischun cun radund 3,8 milliuns francs. Quella summa ha la fundaziun investì en 74 projects. En tut la Svizra ha l’ASM gidà 25 milliuns francs. Quai ha el communitgà la mesemna cun publitgar sias cifras 2016.

L'Agid Svizzer per la muntogna è ina fundaziun che vegn finanziada 100% cun donaziuns (2016: 57'000 donaziuns)

vul meglierar la basa d’existenza e las cundiziuns da vita per la populaziun da muntogna svizra

sustegna perquai il svilup da spazis per viver e lavurar, la cultura regiunala e la cultivaziun da la cuntrada

vul dar cuntrapaisa a l’emigraziun or da las regiuns muntagnardas

L'Agid Svizzer per la Muntogna ASM porscha maun en las pli differentas situaziuns: Tranter ils sustegnids èn tant il Bus alpin sin Alp Flex e divers projects singuls sco er in stgaudament per in bain puril en il Partenz, in nov transporter suenter in accident u sustegn ad ina pasternaria en Lumnezia.

Cumpareglià cun l'onn 2015 ha l'Agid Svizzer per la Muntogna ASM sustegnì il 2016 14 projects dapli cun passa 1 milliun francs dapli contribuziuns. Pli grond sustegn ch’il Grischun survegn mo anc il chantun Berna: Là haja dat per 146 projects 5,96 milliuns francs.

