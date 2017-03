Aspectativa da vita crescha pli fitg tar umens che tar dunnas

Quai resulta da la tavla da mortalitad 2008/2013 che l'Uffizi federal da statistica ha publitgà.

Durant ils tschintg onns examinads è la durada probabla da vita dals umens s'augmentada per 2,9 onns sin 80,1 onns. Quella da las dunnas è creschida per 1,7 onns sin 84,5 onns. La differenza da l'aspectativa tranter umens e dunnas è uschia sa sminuì da 5,6 onns sin 4,4 onns. Las aspectativas da vita da Svizras e Svizzers tutgan tar las pli autas dal mund er sche las cifras èn vid stagnar in pau.

Differents svilups tut tenor raschun da la mort

Tar ils umens pon ins manar enavos la pli auta aspectativa da vita sin trais raschuns da mort che van enavos. 40% pli pauca mortalitad entras malsognas cardiovascularas, pia dal cor e la circulaziun dal sang. 20% han fatg or ch'i ha dà pli paucs cas da cancer mortals e 15% pli paucs mortoris entras intervenziuns violentas.

Tar las dunnas èn duas raschuns da la mort il motiv per la pli auta aspectativa da viver. Medemamain 60% pli paucs cas dal cor e la circulaziun dal sang e 15% cancer.

En cumparegliaziun internaziunala vivan Svizzers ditg

Ils Svizzers e las Svizras han ina da las pli autas aspectativas da la vita sin il mund. Tar ils umens han be ils Islandais gì il 2010 ina pli auta aspectativa da vita (80,2 onns) ch'ils umens Svizzers.

Er sche l'aspectativa da las dunnas crescha pli plaun, tutga ella anc adina tar ina da las pli autas sin il mund, dasper quella da las Giapunaisas (86,3 onns), las Spagnolas (85 onns), las Singapuraisas (84,7 onns) e las Franzosas (84,6 onns).

Persunas maridadas vivan pli ditg

La rata da mortalitad da persunas maridadas resta marcantamain pli bassa che quella da persunas cun in auter stadi civil. Umens maridads vivan suenter 65 onns en media anc 19,8 onns, betg maridads anc 15,8 onns (umens divorziads u vaivs anc 17,1 onns). Er tar las dunnas sa mussa quai purtret. Dunnas suenter 65 ch'èn maridadas vivan anc 23,6 onns, vaivas anc 21,4 onns, divorziadas anc 20,8 onns e nunmaridadas 20,7 onns.

