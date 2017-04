Augment da las impostas en il chantun Zug

Per l’emprima giada dapi 45 onns vul il chantun Zug augmentar las impostas. Cun quai vul la regenza chantunala incassar ulteriurs 50 milliuns francs a partir dal 2020. Il cussegl guvernativ discurra d’in augment moderà.

Uss propona il cussegl guvernativ dal chantun Zug d’auzar il pe da taglia per tuts da 82% sin 86%. E persunas cun fitg autas pajas duajan pajar in zic dapli taglia. Il chantun da Zug saja vinavant in dals trais chantuns cun las pli bassas impostas.

Pachet da spargn da 65 milliuns francs

Per distgargiar il budget dal chantun lantscha la regenza plinavant in ulteriur pachet da spargn. La finamira è da reducir las expensas per 65 milliuns francs. Tranter auter vegnan stritgadas 46 plazzas da lavur. Il parlament chantunal duai però l’emprim anc approvar questas mesiras.

RR novitads 15:00