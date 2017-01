Augment massiv da malsognas sexualas

Malgrà ina gronda campagna da las autoritads da sanadad creschan en Svizra las malsognas sexualas per part a moda massiva.

In ferm augment hai surtut dà tar ils cas da gonorrea, il Tripper. La malsogna che po manar a nun-fritgaivladad è creschida per passa in quart sin prest 2500 cas. Daspera era l’onn 2014 la prima giada dapli la reintroducziun da l’obligaziun d’annunzia l’onn 2006 anc vegnì constatà in regress da quatter pertschient.

Dapli infecziuns hai però er da tar la malsogna sifilis. Suenter dus onns cun cifras regressivas han ins tar questa malsogna puspè constatà in augment da var 11% - sin passa 1100 cas.

Organisaziun mundiala da la sanadad avertescha

Pir l’atun passà ha l’Organisaziun mundiala da sanadad WHO fatg attent che las malsognas sexualas sa darasan sin l’entir mund. Plinavant èn las malsognas gonorrea, sifilis e chlamydiose adina pli grev da cumbatter. Las bacterias che effectueschan las malsognas vegnan adina pli resistenzas encunter antibiotica.

Tenor l'uffizi federal da sanadad n'han las mesiras da prevenziun perquai tuttina betg fatg naufragi. Tar il virus da HIV saja il dumber da novs cas numnadamain restà stabil cun var 550.

RR actualitad 10:00