Augmentar l'attractivitad dal lain svizzer

Oz, 14:54, actualisà a las 17:42

CDM / Alexi Baselgia

Svizras e Svizzers duain sa decider pli savens per lain svizzer, cura ch’i va per cumprar mobiglias e bajegiar u renovar bajetgs. #WOODVETIA sa numna la campagna che las branschas da guaud e da lain han lantschà ensemen cun l’Uffizi federal per l’ambient.