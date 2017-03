Aur schuber per la Svizra

La Svizra gioga ina rolla impurtanta sin la fiera d'aur. Il 2015 ha ella importà 2’500 tonnas aur, 2/3 da la producziun mundiala. In'iniziativa gida miniers en l'America Latina da megliurar lur cundiziuns da viver.

La Svizra stoppia surprender responsabladad, di Philippe Fornier, il secretari da la SBGI, la Swiss Better Gold Initiative. Betg il davos dettia era pressiun da vart dals clients.

« Adina dapli clients vulan savair danunder che l’aur vegni. Quai cunzunt tar la bischutaria mo era tar las uras custaivlas. Els vulan esser segirs che l’aur è vegnids extratgs a moda responsabla, senza chaschunar donns, mabain cun in effect positiv » Philippe Fornier

secretari da la SBGI

Megliurar las cundiziuns da viver

Gist quai saja lur finamira. L'organisaziun è ina collavuraziun dals pli impurtants exponents da l'industria d'aur; las raffinarias, ils producents d'uras e bischutaria e las bancas ensemen cun il Secretariat da stadi per l'economia SECO. Las sfidas socialas ed ecologicas sajan fitg grondas tar las minas pitschnas. Ils miniers sajan confruntads cun cundiziuns da lavur diras e privlusas. Per filtrar ord la crappa l'aur vegni savens duvrà argient viv. Quel pericliteschi tant la sanadad dals lavurers sco era l'ambient. Qua possian els porscher sustegn. «Cun noss collavuraturs locals che nus emploiain ensemen cun il SECO mussain nus als miniers co els pon reducir il diever d’argient viv. Finamira è da pudair desister sin el e da duvrar metodas main nuschaivlas».

Schlargiar cooperaziun

Actualmain sa participeschan trais minas peruanas al project. Quai tuni forsa suenter pauc, di Fornier. Mo la fin finala sajan quai 7’000 enfin 8000 persunas che vivian ussa en meglras cundiziuns. En in segund pass saja planisà da schlargiar la cooperaziun sin la Columbia e la Bolivia. Las regenzas dals dus pajais hajan tut interess da collavurar e sustegnair lur project, di Fornier. «Ins vesa bain che quellas regenzas han chapì ch’ins sto lavurar maun en maun per megliurar il destin dals miniers ch’èn fitg impurtants per l’economia dal pajais».

A lunga vista spera Phillip Fournier da pudair fitgar pe cun lur project en l'Africa ed en l'Asia.

RR actualitad 17:00