AVS po evitar ina perdita

L'Assicuranza da vegls e survivents AVS ha dà ora l'onn passa prest 770 milliuns francs dapli che quai ch'ella ha incassà contribuziuns.

Cun far bunas investiziuns ha l'AVS dentant betg mo pudì impedir ina perdita, mabain ha schizunt fatg in gudogn da 439 milliuns francs, communitgescha il fonds compenswiss. Cumpareglià cun l'onn è quai in marcant megliurament. Lura era anc sa resultà ina perdita da 559 milliuns francs.

Expensas da passa 42 milliardas francs

Las entradas da l'AVS sa cumponan per radund trais quarts da contribuziuns da lavurers e patruns. In quart vegn dal maun public, vul dir dals chantuns e confederaziun, il pertschient da la taglia sin plivalur e la taxa dals casinos. Tut en tut èn uschia vegnids ensemen 41,76 milliardas francs per l'assicuranza sociala. Las expensas - quai be per rentas - muntan però a 42,53 milliardas.

