Bakom va avant Tribunal federal

L'uffizi federal da communicaziun vul savair dal Tribunal federal co el duai metter enturn la decisiun da restituir la taglia sin la plivalur en connex cun las taxas da radio e televisiun. Il Tribunal federal administrativ na saja betg s'exprimì davart dumondas fundamentalas.

Tar la decisiun dal Tribunal federal administrativ da la fin schaner èsi ì per il plant d'in pajataxas. Quel ha pretendì enavos ils daners per la taglia sin la plivalur ch'el haja pajà dal 2007 enfin 2011, en tut CHF 45,35 plus tschains. Uss tira il Bakom enavant il cas, perquai ch'els n'hajan survegnì nagin avis co ir enturn cun auters pajataxas u autras modalitads.

Sper quest cas èn er anc quatter auters cas sumegliants pendents tar il Tribunal administrativ federal. Er quels speran che la situaziun vegnia sclerida. Igl è anc avert sche questas restituziuns duessan vegnir pajadas a tuts u be a quels che pretendan enavos ils daners.

Er la dumonda da surannaziun è anc betg sclerida. En ils onns tranter 1998 e 2014 ha il Bakom tschentà quint per tranter 21 enfin 33 milliuns francs.

Bakom va betg d'accord cun questa sentenzia

Quests cas da dretgira van enavos sin ina decisiun fundamentala dal Tribunal federal da l'avrigl 2015, che las taxas da televisiun e radio na sajan betg obliadas da pretender ina taglia sin la plivalur.

Il Tribunal administrativ federal haja decidì sin fundament d'ina interpretaziun da questa decisiun ch'il Bakom na sustegnia betg. L'autoritad è suenter in'analisa vegnida tar la conclusiun che questa decisiun na giustifitgeschia nagina restituziun da la taglia sin la plivalur en connex cun la taxa per radio e televisiun.

Questas dumondas sajan d'impurtanza fundamentala e perquai duai il Tribunal federal controllar questas, scriva il Bakom. Per cura che la decisiun finala saja qua decidia il Bakom co far enavant.

