Banca Coop survegn num rumantsch

«Cler, simpel e chapibel» è ses nov motto: La Banca chantunala da Basilea surpiglia l’institut da finanzas che sa numnava fin uss tuttina sco il grossist.

La Banca Coop daventa la Banca Cler SA. Il num vegnia midà ils 20 da matg 2017. Quai ha communitgà la banca. Da medem temp augmenta la Banca Chantunala da Basilea sia participaziun vi da la nova banca cun il num rumantsch sin 75,8%. Plinavant vegnia il cussegl d'administraziun reducì ed il presidi midà ora.

Il cussegl d'administraziun vegn reducì da nov sin set commembers, sco quai che la banca ha communitgà vinavant. Er il presidi vegnia remplazzà. Andreas Sturm succeda a Ralph Lewin sco president dal cussegl d'administraziun. Lewin è stà set onns a la testa da l'institut da finanzas.

Nov num, nova strategia

Cun la nova strategia vul la banca investir dapli en la digitalisaziun e simplifitgar ils affars da banca per ils clients. Tranter auter duajan els pudair avrir in conto be en paucas minutas en ina filiala da banca virtuala u empustar ina carta da credit. Cussegliaders stettian a disposiziun online per supportar ils clients.

