Barometer: Sustegn per lescha d'energia

L'emprima retschertga da l'institut gfs.bern mussa ina clera tendenza gea a la lescha d'energia. 61% da las persunas cun dretg da votar en Svizra schessan il mument gea a questa lescha.

Sch'i fiss vegnì votà l'emna passada davart questa lescha avessan 61% ditg gea u plitost gea e 30% avessan ditg na. 9% n'èn anc betg sa decidids tge votar. Ina clera maioritad avess pia sustegnì l’emprima part da la strategia d’energia dal Cussegl federal. La pluralitad da las persunas che han prendì part a la retschertga quintan che la lescha vegnia acceptada.

Tgi di gea - tgi di na?

Per in gea a questa lescha èn surtut aderents da la Partida socialdemocratica e da la Partida ecologica svizra. Ina maioritad gea chattan ins era tar la Partida cristiandemocratica, la Partida liberaldemocratica e tar persunas senza partida. In na a questa lescha din surtut aderents da la Partida populara svizra ch'aveva lantschà il referendum cunter la lescha d'energia.

È pia gia tut decidì?

Betg exnum, di Claude Longchamp da l’institut da perscrutaziun gfs.bern, in dals auturs dal barometer. El quintia bain cun in gea ils 21 da matg. I dettia dentant era arguments populars cunter la lescha d’energia. Persunas che na sajan betg liadas vid partidas e commembers da la PLD sajan sensibels sin quels arguments. Per el fissi nagina surpraisa sche la cumpart dal gea sa reduciss en il decurs da la campagna.

CF Doris Leuthard è factur impurtant

Resta anc da menziunar la rolla da la Cussegliera federala Doris Leuthard. Che la lescha d'energia ha bunas schanzas da vegnir approvada ils 21 da matg haja era da far cun la ministra d'energia è Longchamp persvas. L'onn 2011 saja ella stada ina da las emprimas politicras che haja ditg che la Svizra stoppia sortir da l’energia atomara. Ed ella saja era stada quella che haja creà in’allianza davent dals Verds enfin tar la PLD. Auta credibilitad giauda la Cussegliera federala era tar la populaziun. Tenor il barometer da votaziun dian 2/3 dals dumandads ch'els hajan confidenza en la lavur da Doris Leuthard.

La dumonda da la retschertga:

« Er sche vus na savais anc betg schebain vus as participais a questa votaziun u betg - sche vus stuessas votar gia damaun davart la lescha d'energia fissas vus lura segir per questa lescha, plitost per, plitost cunter ubain segir encunter la lescha? » Dumonda da la retschertga



En tut ha l'institut gfs.bern dumandà 1203 persunas. Davart la lescha d'energia votain nus ils 21 da matg 2017 a l'urna.

