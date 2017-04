Barry Callebaut ha gudagnà meglier

Oz, 7:56

SDA / Hugo Schär

Il concern da tschigulatta svizzer Barry Callebaut ha gì ni bun prim semester da l'onn da fatschenta 2016/17. La svieuta è creschida per 3,3% sin 3,5 milliardas francs. Sco l'interpresa communitgescha, saja il gudogn creschì per in terz sin 142,1 milliuns francs.