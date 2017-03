Be pli discurrer englais en ils cocpits d’aviuns

La segirezza aviatica duai vegnir meglierada. Il Cussegl dals chantuns ha approvà sco segunda chombra la revisiun da la lescha per l'aviatica.

Las duas chombras n'èn però betg perina en tut ils puncts. Vai tenor il Cussegl dals chantuns ed il Cussegl federal duai en l'avegnir be pli vegnir discurrì englais tranter ils pilots e la segirezza aviatica. Fin oz po la communicaziun via func succeder en ina lingua naziunala u en englais. Uschia stuessan er pilots da l'aviatica da sport far examens d'englais correspundents. La fatschenta va cunquai puspè enavos en il Cussegl naziunal.

Pilots da helicopter era suenter ils 60

Il parlament vul impedir che pilots da helicopter ston ir en pensiun cun 60 onns. Senza cuntravusch ha il Cussegl dals chantuns approvà ina moziun ord il Cussegl naziunal che pretenda da renunziar sin questa limita da vegliadetgna. La moziun sa drizza cunter ina ordinaziun da l’Uniun europeica che prevesa da limitar la vegliadetgna per sgular helicopters sin 60 onns. La Svizra avess da surpiglias las leschas ma il mument vala ina excepziun.

Refusà per encunter ha il Cussegl dals chantuns ina moziun ch’avess vulì reglar tut quai da sgols da helicopter cun leschas federalas. La raschun encunter è ch’il Cussegl dals chantuns spetga difficultads per societads aviaticas che sgolan era en l’exteriur.

