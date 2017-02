Berna: Regenza engrazia a polizia per la buna lavur

Grazia a la buna lavur da la polizia n'hajan ils acts violents betg cuntinuà en auters quartiers.

La regenza da la citad da Berna deplorescha profundamain l'escalaziun tar las demonstraziuns dals davos dis. Ella appellescha da manar in dialog e da desister sin tutta violenza. Demonstraziuns sajan in'impurtanta part dal process democratic. Ils cravals n'ajan dentant nagut da far cun pretensiuns politicas legitimas, scriva la regenza da Berna. Ella è era levgiada co la polizia ha procurà ch'ils acts violents n'han betg cuntinuà en auters quartiers.

Ils cravals han gì lieu pervi d'ina rumida d'ina chasa

Dus dis suenter la rumida d'ina chasa occpuada a Berna hai dà venderdi saira ina charplina tranter demonstrants e la polizia. Las charplinas tranter demonstrants e la polizia haja quai dà en la «Schützenmatte», en la vischinanza dal center da cultura «Reithalle». Tenor la polizia han pliras persunas ch'eran per part sa mascradas bittà crappa e fieus artificials sin ils policists.

La polizia ha evità la demonstraziun betg lubida cun chanuns d'aua. Tar las controllas èn vegnidas arrestadas 12 persunas per ulteriurs scleriments. 11 persunas èn vegnidas blessadas.

