Berna: Sessiun en l'ensaina da l'AVS

In dals gronds temas da la sessiun da primavaira dal Parlament federala a Berna è la revisiun da la prevenziun per la vegliadetgna 2020. Suenter dus onns discussiuns e debattas duai quella ussa chattar ina buna fin. Mo, anc datti grondas differenzas.

Ch'i dovra ina refurma nagin che dubita. La dumonda è co cumpensar las entradas pli pitschnas ella segunda pitga, la cassa da pensiun. Quellas datti perquai che la tariffa da conversiun duai vegnir sbassada da 6,8% sin 6 %.

La PS ensemen cun la PCD e la PBD vulan cumpensar quai cun in augment da 70 francs tar l'AVS, l’emprima pitga.

Tschels burgais, la PLD e la PPS vulan cumpensar quai cun stritgar la reducziun da coordinaziun, vul dir che tuts, era persunas che gudagnan pli pauc che circa 20'000 francs ad onn tar in patrun ston pajar en ella cassa da pensiun. Plinavant duain tuts pajar en dapli ella cassa da pensiun.

Purs pudessan esser decisivs

Il mument vesi ora uschia ch'ils represchentants dals purs pudessan favurisar la via cun ils 70 francs dapli per l'AVS. Blers purs n’han numnadamain nagina cassa da pensiun e profitassan betg dad in augment da las contribuziuns.

Plinavant datti dals Verd-liberals signals ch'els vulan per tut pretsch evitar in naufragi da la revisiun. Els fissan pia pronts d'era sustegnair la revisiun cun in augment da l'AVS.

La fin decida il suveran

Sche omadus cussegls na vegnan betg perina datti en la davosa emna da la sessiun ina conferenza da mediaziun. Sch'i dat là in cumpromiss che vegn acceptà dad omaduas chombras dependi il davos lura anc dal suveran. Pervia da l'augment da la vegliadetgna da pensiun da las dunnas dovri ina midada da la Constituziun e qua tras ina votaziun federala.