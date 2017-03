Betg auzar automatic la vegliadetgna da pensiun

Il Cussegl naziunal gioga ses ultim trumf. Uschia è el pront da renunziar sin l'augment automatic da la vegliadetgna da pensiun e da scursanir las rentas da vaivas. Uss spetga el dal Cussegl dals chantuns da medemamain far in cumpromiss.

A prima vista para quai dad esser ina soluziun, da set da nov differenzas tranter las duas chombras parlamentaras han ils represchentants da la PPS, PLD e PVL chattà ina soluziun. Uschia renunzia il Cussegl naziunal sin il mecanissem automatic ch’avess auza la vegliadetgna da pensiun automatic sin 67 onns cura che la AVS ha miserias da daners. Avant il pievel avess probabel ina tala pretensiun nagina schanza.

Era renunzia il Cussegl federal da stritgar las rentas da vaivas. Las mesiras previsas avessan purtà marcants respargns ma avessa il medem mument era periclità la fatschenta tar ina votaziun dal pievel.

Senza cumpromiss tar l’augment da l’AVS

In dals puncts da dispita centrals è l’augment da 70 francs tar la renta d’AVS ch’il Cussegl dals chantuns vul. Il Cussegl naziunal resta en quest punct stricts e vul schliar las cumpensaziuns per pli bassas pensiuns cun in augment da las contribuziuns.

Anc ina giada tracta il Cussegl naziunal la fatschenta

L’entschatta da l’emna proxima tracta il Cussegl naziunal anc l’ultima giada la fatschenta. Alura vegn probabel la conferenza d’intermediaziun a stuair decider.

Probabel vegn il pievel a stuair decider alura a l’urna ils 24 da settember.

